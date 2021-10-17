Zum Inhalt springenBarrierefrei
KitchenCase

Torstens Besuch: Stéphanie Berger

SAT.1Staffel 12Folge 7vom 17.10.2021
16 Min.Folge vom 17.10.2021Ab 6

Torsten lädt wieder zum Kochen in der phantastischen Kulisse des Bruno Weber Parks. Heute mit Stéphanie Berger, bekannt als Moderatorin, Comedienne und Sängerin. Wie sie privat ist, werden wir in dieser KitchenCase-Kochrunde mit Torsten erfahren. Was sie kochen oder wie man sexy rühren oder selbstbewusst den Backofen öffnen und schließen kann, erfahren wir in dieser Folge. Wir wünschen viel Vergnügen und en Guetä!

