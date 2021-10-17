Torstens Besuch: Stéphanie BergerJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 7: Torstens Besuch: Stéphanie Berger
16 Min.Folge vom 17.10.2021Ab 6
Torsten lädt wieder zum Kochen in der phantastischen Kulisse des Bruno Weber Parks. Heute mit Stéphanie Berger, bekannt als Moderatorin, Comedienne und Sängerin. Wie sie privat ist, werden wir in dieser KitchenCase-Kochrunde mit Torsten erfahren. Was sie kochen oder wie man sexy rühren oder selbstbewusst den Backofen öffnen und schließen kann, erfahren wir in dieser Folge. Wir wünschen viel Vergnügen und en Guetä!
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick