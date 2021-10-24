Torsten im Kochclub des FeuerwehrstützpunktJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 8: Torsten im Kochclub des Feuerwehrstützpunkt
16 Min.Folge vom 24.10.2021Ab 6
Der Kochclub des Feuerwehrstützpunkts Horgen hat Torsten gerufen, um weitere leckere Rezeptideen von ihm zu erhalten. Da lässt sich Torsten nicht lange bitten und schon wird vor dem Stützpunkt gekocht. Dass es da feurig zugeht, versteht sich wohl von selbst. Dass aber während des Kochens tatsächlich ein Alarm losgeht - damit hätte niemand gerechnet. Wir wünschen viel Vergnügen und wie immer en Guetä!
