Kochen mit der GemüseackerdemieJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 2: Kochen mit der Gemüseackerdemie
16 Min.Folge vom 12.09.2021Ab 6
Torsten ist mit seinem KitchenCase unterwegs zu einer besonderen Akademie, die "Gemüseackerdemie", die gegründet wurde, um schon Schülern die Natur und vor allem den Umgang mit Lebensmitteln näher zu bringen. So legen die Kinder unter Anleitung des Lehrers einen ganzen Garten an, pflegen diesen und ernten natürlich auch die Früchte ihrer Arbeit. Diese bilden auch gleich die Zutaten des heutigen Menüs. Wir wünschen viel Vergnügen und en Guetä!
