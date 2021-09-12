Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 2vom 12.09.2021
16 Min.Folge vom 12.09.2021Ab 6

Torsten ist mit seinem KitchenCase unterwegs zu einer besonderen Akademie, die "Gemüseackerdemie", die gegründet wurde, um schon Schülern die Natur und vor allem den Umgang mit Lebensmitteln näher zu bringen. So legen die Kinder unter Anleitung des Lehrers einen ganzen Garten an, pflegen diesen und ernten natürlich auch die Früchte ihrer Arbeit. Diese bilden auch gleich die Zutaten des heutigen Menüs. Wir wünschen viel Vergnügen und en Guetä!

