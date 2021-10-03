Torsten empfängt ein Multitalent mit stilsicherem OutfitJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 5: Torsten empfängt ein Multitalent mit stilsicherem Outfit
16 Min.Folge vom 03.10.2021Ab 6
Dieses Mal empfängt Torsten im Bruno Weber Park jemanden, für den er sich sogar in Schale geworfen hat. Ob er da mit seinem Gast mithalten kann? Denn dieser ist bekannt für seinen exquisiten Stil und auch, dass er blitzschnell aus jedem Wort eine Textzeile für einen Song kreieren kann. Musiker, Produzent und Multitalent mit stilsicherem Outfit kocht mit - dieses Mal speziell angezogenem - Spitzenkoch: Dodo! Wir wünschen wie immer viel Vergnügen und en Guetä!
