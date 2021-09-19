Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 3vom 19.09.2021
Folge 3: Torsten im Bruno Weber Park

16 Min.Folge vom 19.09.2021Ab 6

Torsten und sein KitchenCase haben dieses Mal wieder in der phantastischen Kulisse des Bruno Weber Parks geladen. Gerade in letzter Zeit hat es sich gezeigt, dass wir füreinander da sein und dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen. Dabei ist das Pflegepersonal besonders gefordert. Daher hat Torsten, stellvertretend für alle Pfleger:innen, das Team der Spitex Zürich Limmat zum gemeinsamen Kochen eingeladen. Wir wünschen viel Vergnügen und en Guetä!

SAT.1
