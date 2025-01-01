Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Zwei außer Rand und Band

SAT.1Staffel 4Folge 23
Zwei außer Rand und Band

Zwei außer Rand und BandJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 23: Zwei außer Rand und Band

23 Min.Ab 12

Schwiegermutter und Schwiegertochter streiten unablässig. Bei einem Krankenhausaufenthalt des Enkels eskaliert der Streit endgültig. - Eine Neunjährige nimmt immer wieder heimlich den Bus, obwohl ihre beste Freundin, zu der sie vorgibt, zu gehen, nur einige Straßen weiter wohnt. Will das Mädchen trotz Hundehaar-Allergie den früheren Familienhund im Tierheim besuchen oder haben ihre Irrfahrten ein ganz anderes Ziel?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen