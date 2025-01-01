Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Tattoo, tattaa

SAT.1Staffel 4Folge 1
Folge 1: Tattoo, tattaa

23 Min.Ab 12

Rechtsanwältin Elisabeth ist geschockt, denn ihre einst vernünftige Tochter Charlotte (16) schlägt über die Stränge, pierct sich selbst, will sich tätowieren lassen und gefährdet immer heftiger ihre Gesundheit. Dann: Der achtjährige Philipp ist sich sicher: Seine Familie ist in ein Spukhaus gezogen! Er wird zum Geisterjäger und schützt das Haus mit magischen Symbolen. Hat er den Tod seiner Oma nie richtig verarbeitet? Oder verbirgt sich hinter dem Spuk etwas Gruseligeres?

