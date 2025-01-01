Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 15: Auf der Suche
23 Min.Ab 12
Ein 16-Jähriger wird immer wieder gewalttätig, wenn er mit seinen Freunden unterwegs ist. Zu Hause hingegen ist er genau das Gegenteil, hilfsbereit und lieb. Die Eltern suchen Hilfe bei einem Familienhelfer. Und: Eine Achtjährige vertreibt jeden Babysitter, seitdem ihre Mutter wieder arbeiten geht. Die Familienhelferin versucht, einen Zugang zu dem Mädchen zu finden, doch das erweist sich als schwierig ...
