Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Völlig verschwitzt

SAT.1Staffel 4Folge 12
Folge 12: Völlig verschwitzt

23 Min.Ab 12

Ein 16-Jähriger leidet unter starken Kopfschmerzen und schwitzt unglaublich viel. Seine Mutter macht sich besorgt auf den Weg zur Praxis. - Ein zwölfjähriges Mädchen verbietet ihrer gesamten Familie, tierische Lebensmittel zu essen! Nicht nur, dass sie das frischgekochte Essen der Mutter wegschmeißt, sie verschenkt auch noch diverse Lebensmittel auf der Straße. Sucht das Mädchen die Aufmerksamkeit ihrer Eltern oder gibt es noch ein ganz anderes Problem innerhalb der Familie?

