Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 4Folge 6
24 Min.Ab 12

Ein 16-Jähriger wird nach einer Schulprügelei vom Sozialarbeiter zu den Eltern gebracht. Er legt seit Wochen ein respektloses Verhalten an den Tag. Verkraftet der Jugendliche etwa nicht die Trennung von seiner Ex-Freundin? - Ein achtjähriges Mädchen isst kaum mehr. Ihre Mutter vermutet eine Magersucht, bis sie ihre Tochter dabei erwischt, wie sie Essensreste aus dem Müll verschlingt. Versucht das Mädchen durch ihr Verhalten die Verschwendung von Lebensmittel zu bekämpfen?

SAT.1
