Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 3: Hyper, Hyper
24 Min.Ab 12
Eine 16-Jährige bekommt in einem Café Herzrhythmusstörungen. Die alarmierten Sanitäter stellen fest, dass Koffeintabletten für die gesundheitlichen Beschwerden des Teenagers verantwortlich sind. Und: Vor dem Abreisetag in den Familienurlaub kettet sich ein elfjähriger Junge an einen Baum. Die besorgten Eltern vermuten, dass der Fünftklässler auf diese Weise gegen die durch den Urlaub entstehenden Treibhausgase protestiert.
