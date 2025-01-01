Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Vaterkomplex

SAT.1Staffel 4Folge 20
Vaterkomplex

VaterkomplexJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 20: Vaterkomplex

23 Min.Ab 12

Eine junge Mutter am Rande ihrer Kräfte: Sie fühlt sich von ihrem Mann im Stich gelassen und befürchtet, dass er sie betrügt. Die Hebamme kommt dahinter, dass der frischgebackene Familienvater tatsächlich ein Geheimnis hat. Dann: Mutter Annika ist besorgt, als ihre achtjährige Tochter plötzlich blutrünstige Bilder malt und sehr schreckhaft ist. Mit Hilfe einer Familienhelferin will die Mutter herausfinden, was ihrer Tochter solche Angst macht ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen