Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 24: Stalking für Anfänger
23 Min.Ab 12
Ein Zehnjähriger stellt neuerdings der elfjährigen Nachbarstochter nach und macht sogar Bilder von ihr. Ist er heimlich in sie verliebt oder steckt etwas ganz anderes hinter seinem Stalking? - Eine 16-Jährige ernährt sich seit einiger Zeit ausschließlich von Fast Food. Dies hat bereits erste Auswirkungen auf ihren Körper, weshalb ihre Mutter verzweifelt versucht, sie vom fettreichen Essen fernzuhalten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick