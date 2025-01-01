Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Stalking für Anfänger

SAT.1Staffel 4Folge 24
Stalking für Anfänger

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 24: Stalking für Anfänger

23 Min.Ab 12

Ein Zehnjähriger stellt neuerdings der elfjährigen Nachbarstochter nach und macht sogar Bilder von ihr. Ist er heimlich in sie verliebt oder steckt etwas ganz anderes hinter seinem Stalking? - Eine 16-Jährige ernährt sich seit einiger Zeit ausschließlich von Fast Food. Dies hat bereits erste Auswirkungen auf ihren Körper, weshalb ihre Mutter verzweifelt versucht, sie vom fettreichen Essen fernzuhalten.

