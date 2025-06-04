Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Steckengeblieben

SAT.1Staffel 4Folge 31
Steckengeblieben

SteckengebliebenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 31: Steckengeblieben

24 Min.Ab 12

Der besorgte Robert (42) bringt seine Tochter Nele (12) mit Kreislaufproblemen und Übelkeit in die Gemeinschaftspraxis. Wenige Stunden später hat sich ihr Zustand drastisch verschlechtert. Welches Geheimnis trägt die 12-Jährige in sich? - Der 35-jährige Robert leidet unter plötzlich auftretenden Schwindelanfällen. Aber warum will er dann nicht zum Arzt? Welches belastende Geheimnis verursacht seine regelmäßigen Blutdruck- und Herzschwankungen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen