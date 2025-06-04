Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Blaue Flecken und eine tierische Diagnose

SAT.1Staffel 4Folge 34
Blaue Flecken und eine tierische Diagnose

Folge 34: Blaue Flecken und eine tierische Diagnose

23 Min.Ab 12

Während ein junges Paar eine Reiseberatung wahrnimmt, stellt sich heraus, dass ein 33-jähriger Mann unter seltsamen blauen Flecken leidet. Seine 31-jährige Partnerin macht sich die größten Sorgen um ihn. Was steckt hinter den mysteriösen Verletzungen? - Die 76-jährige Inge Krause täuscht einen Dauerhusten vor, um Medikamente zu bekommen. Für wen braucht sie diese so dringend?

