Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 36: Bonnie & Clyde
23 Min.Ab 12
Auf ihrer Geburtstagsparty erwischt eine Mutter ihre zehnjährige Tochter dabei, wie sie Geld aus ihrem Portemonnaie klaut. Will das Mädchen sich so etwa an ihrer Mutter rächen, weil diese ihr nicht den neuesten Sneaker kaufen wollte? Oder hat sie mit dem Geld etwas ganz anderes vor? Außerdem: Ein 15-jähriges Mädchen rennt von Zuhause weg. Schnell kann die Familienhelferin herausfinden, dass hinter der Aktion des Mädchens pure Verzweiflung steckt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick