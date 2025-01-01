Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Bonnie & Clyde

SAT.1Staffel 4Folge 36
Bonnie & Clyde

Bonnie & ClydeJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 36: Bonnie & Clyde

23 Min.Ab 12

Auf ihrer Geburtstagsparty erwischt eine Mutter ihre zehnjährige Tochter dabei, wie sie Geld aus ihrem Portemonnaie klaut. Will das Mädchen sich so etwa an ihrer Mutter rächen, weil diese ihr nicht den neuesten Sneaker kaufen wollte? Oder hat sie mit dem Geld etwas ganz anderes vor? Außerdem: Ein 15-jähriges Mädchen rennt von Zuhause weg. Schnell kann die Familienhelferin herausfinden, dass hinter der Aktion des Mädchens pure Verzweiflung steckt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen