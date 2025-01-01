Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Wie die Axt im Walde

NBCUniversalStaffel 4Folge 14
Wie die Axt im Walde

Wie die Axt im WaldeJetzt kostenlos streamen

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Folge 14: Wie die Axt im Walde

46 Min.Ab 12

Michael Knight ermittelt im Streit zwischen dem Unternehmer Erik Whitby und Jonathan Dutton, einem Sponsor der Foundation. Auf einer Party für dessen Tochter Samantha kommt es schließlich zum Eklat, als Whitby vor versammelter Mannschaft schwere Vorwürfe gegen Dutton erhebt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
NBCUniversal
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Alle 4 Staffeln und Folgen