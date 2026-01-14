Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 2Folge 1vom 14.01.2026
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ellis ist mit ihrem Rollstuhl von einem Auto angefahren worden und liegt nun im Krankenhaus. Der Fahrer ist geflohen und hat ihr nicht geholfen. Doch er hat nicht die Rechnung mit Robbe und Kosmoo gemacht! Robbe findet blaue Lacksplitter am Rollstuhl, die zu dem Fluchtwagen gehören müssen. Dann kann sich Ellis auch nicht erinnern, dass der Fahrer einen Totenkopfring an der Hand trug

