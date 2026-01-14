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Kosmoo

Kosmoo und die Katzenerpresser

Studio 100 KidsStaffel 2Folge 7vom 14.01.2026
Kosmoo und die Katzenerpresser

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Folge 7: Kosmoo und die Katzenerpresser

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ellis' Tante Paula ist untröstlich: jemand hat ihre Katze Minki gestohlen und fordert nun Lösegeld! Für Ellis ist die Sache klar: Sie will den Täter ausfindig machen und Minki unversehrt zu ihrer Tante zurückbringen. Doch Paula winkt ab: sie will die Kinder nicht in Gefahr bringen. Doch Ellis und Robbe folgen ihr heimlich zur Lösegeldübergabe und legen sich dort auf die Lauer. Kurze Zeit später erscheint eine Drohne...

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