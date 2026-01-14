Kosmoo und das verschwundene PonyJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 4: Kosmoo und das verschwundene Pony
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Robbe hat den besten Ferienjob der Welt: er darf sich auf dem Reiterhof von Rosalie um das Pony Tony kümmern. Doch am nächsten Tag ist es verschwunden. Hat Robbe etwa vergessen, die Stalltür richtig zu verschließen? Und hegt jemand anderes auf dem Hof böse Absichten? Ellis und Komoo versuchen, Robbes Unschuld zu beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick