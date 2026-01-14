Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kosmoo

Komsoo und die Tierfänger

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 10vom 14.01.2026
Komsoo und die Tierfänger

Komsoo und die TierfängerJetzt kostenlos streamen

Kosmoo

Folge 10: Komsoo und die Tierfänger

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Tierfänger haben es auf Kosmoo abgesehen! Einer von ihnen gibt sich als Elektriker aus, um sich Zugang zu dem Hausboot zu verschaffen. Als er alleine mit Kosmoo ist, gibt er vor, von dem Hund gebissen worden zu sein. Er ruft die Polizei, die Kosmoo sofort ins Tierheim bringen lässt. Ellis und Robbe finden heraus, dass der Tierheimpfleger und der Mann, der sich als Elektriker ausgegeben hat, unter einer Decke stecken. Sie schmieden einen Plan, um Kosmoo zu befreien.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Kosmoo
Studio 100 International
Kosmoo

Kosmoo

Alle 3 Staffeln und Folgen