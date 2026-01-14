Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kosmoo und die Autoknacker

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 5vom 14.01.2026
Folge 5: Kosmoo und die Autoknacker

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Robbe freut sich, dass sein Cousin Jasper eine ganze Woche bei ihm auf dem Hausboot zu Besuch bleiben kann. Doch Jasper gibt sich sehr verschlossen. Immer wieder erreichen ihn Nachrichten per Handy, auf die er sehr nervös reagiert. Robbe und Ellis finden heraus, dass Jugendliche aus der Stadt hinter ihm her sind. Jasper soll für sie ein Auto stehlen, um in ihrer Bande aufgenommen zu werden.

