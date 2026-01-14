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Kosmoo

Kosmoo und das Testament des Barons

Studio 100 KidsStaffel 2Folge 12vom 14.01.2026
Kosmoo und das Testament des Barons

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Folge 12: Kosmoo und das Testament des Barons

27 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Bevor ein verfallenes Schloss in der Nähe von Seesicht durch eine Sprengung abgerissen werden soll, schauen sich Ellis und Robbe noch einmal darin um. Dabei finden sie eine Schallplatte, auf der die Stimme des einstigen Hausherrn Baron Leroy zu finden ist. Dabei handelt es sich um ein gesprochenes Testament, das auf einen Schatz im Schloss hinweist. Ellis und Robbe begeben sich auf die Suche, während sich draußen bereits das Abrisskommando bereit macht.

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