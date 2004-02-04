Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache

Auf der Flucht

KultKrimiStaffel 7Folge 5vom 04.02.2004
Auf der Flucht

Küstenwache

Folge 5: Auf der Flucht

44 Min.Folge vom 04.02.2004Ab 12

Ein wegen Einbruch und schwerem Raubüberfall verurteilte Verbrecher soll von der Küstenwache überführt werden. Zusätzlich erhält die Crew einen Notruf einer Charteryacht: Die Besatzung leidet an einer Lebensmittelvergiftung, außerdem streikt der Motor. Während Unterbaur sich den Motor ansieht, bereitet Norge die Überführung der Schwerkranken auf das Küstenwachschiff vor. Einer der vermeintlich Bewusstlosen bedroht Norge und Schneidewind plötzlich mit der Waffe und zwingt die Küstenwachler in eine Kammer.

