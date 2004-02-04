Küstenwache
Folge 5: Auf der Flucht
44 Min.Folge vom 04.02.2004Ab 12
Ein wegen Einbruch und schwerem Raubüberfall verurteilte Verbrecher soll von der Küstenwache überführt werden. Zusätzlich erhält die Crew einen Notruf einer Charteryacht: Die Besatzung leidet an einer Lebensmittelvergiftung, außerdem streikt der Motor. Während Unterbaur sich den Motor ansieht, bereitet Norge die Überführung der Schwerkranken auf das Küstenwachschiff vor. Einer der vermeintlich Bewusstlosen bedroht Norge und Schneidewind plötzlich mit der Waffe und zwingt die Küstenwachler in eine Kammer.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick