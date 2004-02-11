Verhängnisvolle FreundschaftJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 6: Verhängnisvolle Freundschaft
44 Min.Folge vom 11.02.2004Ab 12
Die Mannschaft der "Albatros" ist gerade dabei, einzelne Gebiete der Ostsee wegen eines unerklärlichen Fischsterbens zu untersuchen, als sie ein Notruf erreicht. Daniel Niedersen funkt die Küstenwache an, weil seine Freundin von einem Tauchgang nicht zurückkehrte. Als WO Jürgens und Funker Kamp in der Nähe der Unglücksstelle tauchen, können sie auf dem Meeresgrund nur noch die Leiche von Jana Dirks bergen. Als Daniel den Tod seiner Freundin mitgeteilt bekommt, bricht er verzweifelt zusammen. Jana war Meeresbiologin und betreute für einen Kosmetikkonzern eine Algenfarm in der Ostsee.
