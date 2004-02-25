Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache

Der Anschlag

KultKrimiStaffel 7Folge 8vom 25.02.2004
44 Min.Folge vom 25.02.2004Ab 12

Kapitän Ehlers wird während der Nachtwache brutal überrumpelt und über Bord gestoßen. Kurz darauf senden Rademachers Freunde Schade und Meier-Wendt einen Notruf aus, der die "Albatros" erreicht. Im steten Kampf nicht zu ertrinken treibt der Kapitän der Küstenwache inzwischen hilflos und ohne Rettungsweste im Meer. Als die "Albatros" endlich eintrifft, hat Ehlers das Bewusstsein bereits verloren. Mit dem Hubschrauber wird er ins Krankenhaus gebracht, wo man alles versucht, um sein Leben zu retten.

