Tod im Steert

Staffel 7Folge 9vom 03.03.2004
Folge 9: Tod im Steert

44 Min.Ab 12

Bei einer Routinefahrt stößt die "Albatros" auf ein im Wasser schwimmendes Treibnetz mit schrecklichen Fang. Doch als Bootsfrau Carlson und Funker Kamp den Fang bergen wollen, machen sie einen schrecklichen Fund: an der Schleppleine hängt ein Toter, der mit einer Harpune ermordet worden ist. Bei einer ersten Untersuchung der Leiche entdeckt Schneidewind eine Tätowierung, die darauf schließen lässt, dass es die Crew mit einem Fremdenlegionär zu tun hat. Die Küstenwache nimmt die Ermittlungen auf und versucht, die Identität der Wasserleiche aufzudecken.

