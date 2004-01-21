Küstenwache
Folge 3: Späte Rache
44 Min.Folge vom 21.01.2004Ab 12
An einem Freitag, dem 13., führt ein Teil der Crew eine Brandbekämpfungsübung mit dramatischen Ereignis durch. Flammen und Rauch schlagen noch einmal zurück in die Halle. Im gleichen Moment blockiert die Tür, und alle Mannschaftsmitglieder erleiden eine schwere Rauchvergiftung. Besonders der Zustand von Norge ist bedenklich, er liegt im Koma. Auf den ersten Blick scheint sich der Zwischenfall auf technisches Versagen zurückführen zu lassen, aber Maschinist Unterbaur geht dem Unfall auf den Grund, und es zeigt sich schnell die wahre Ursache: Sabotage!
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick