Küstenwache
Folge 12: Das große Geld
44 Min.Folge vom 17.03.2004Ab 12
Kalles Albtraum, für immer das Küstenwache-Schiff verlassen zu müssen, ist scheinbar Wirklichkeit geworden. Kapitän Ehlers nimmt sein altgedientes Mannschaftsmitglied noch ein letztes Mal - und gegen den Willen von Gruber - mit auf Patrouillefahrt. Unterwegs macht ein Funkspruch die Küstenwache auf ein Schnellboot aufmerksam, das verwaist im Meer dümpelt. Kapitän Ehlers lässt das Boot kontrollieren, und dabei entdeckt die Crew an Deck die Leiche eines russischen Mannes. Ein Handy, das bei dem Toten gefunden wird, führt zu einem zwielichtigen Hotelier.
