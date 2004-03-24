Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache

KultKrimiStaffel 7Folge 13vom 24.03.2004
Folge 13: Wer den Wind sät

44 Min.Folge vom 24.03.2004Ab 12

Maschinist Unterbaur wird niedergeschlagen und wacht eingesperrt in der Kapitänskajüte auf. Wenig später klingelt bei Einsatzleiter Gruber das Telefon, und von der Presse erfährt er, dass die "Glücksburg" entführt wurde. Gruber weiß nicht, was er davon halten soll, und macht sich selbst auf den Weg nach Kiel, um dem Werftbesitzer Kölbel einen Besuch abzustatten. Auf dem Werksgelände herrscht große Aufruhr, denn voller Wut über die aktuelle Geschäftspolitik streiken die Angestellten. 500 Arbeitsplätze sind gefährdet, und die Werft steht kurz vor dem Aus.

KultKrimi
