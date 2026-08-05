landuf, landab
Folge 5: Yverdon-les-Bains (VD)
16 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Diese Woche führt die Reise in die Region Yverdon-les-Bains. Zwischen Wasser, Wäldern und geschützten Landschaften begegnet die Sendung Menschen mit besonderer Leidenschaft: ein Trüffelsucher, der in die geheimnisvolle Welt der edlen Pilze einführt, eine Gestalterin dekorativer Surfbretter zwischen Handwerk und Design sowie eine Biologin, die eines der bedeutendsten Naturschutzgebiete der Schweiz näherbringt.
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