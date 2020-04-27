Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 27. April 2020

ProSiebenStaffel 2020Folge 9vom 27.04.2020
Die Show vom 27. April 2020

Die Show vom 27. April 2020Jetzt kostenlos streamen

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 9: Die Show vom 27. April 2020

58 Min.Folge vom 27.04.2020Ab 12

Max Giesinger schmettert herzzerreißende Google-Liedtexte, Klaas trifft waschechte Hollywoodstars in seinem Partykeller und das Late Night Berlin Team organisiert eine deluxe-Pinkelpause für Trucker, die sie so schnell nicht vergessen werden. Und Jakobs Langhaarfrisur geht es auch endlich an den Kragen!

Weitere Folgen in Staffel 2020

Alle Staffeln im Überblick

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
ProSieben
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Alle 7 Staffeln und Folgen