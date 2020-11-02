Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 2. November 2020

ProSiebenStaffel 2020Folge 22
Folge 22: Die Show vom 2. November 2020

56 Min.Ab 12

Mit dem "Darknet für die Hosentasche", wie man Telegram unter Kennern auch nennt, kann man allerlei verbotenen Schabernack treiben. Aber schaffen Klaas und Sophie Passmann es auch, einem Drogendealer dazu zu bringen, das Butterflymesser gegen eine Steuernummer einzutauschen? Im Studio hingegen spielt Felix Lobrecht mit Klaas ein Spiel mit weitaus weniger gefährlichen Gegenständen, und auf der Bühne wird's mit "Der letzte Tanz" von Bosse muckelig-melancholisch.

ProSieben
