Die Show vom 23. November 2020Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 25: Die Show vom 23. November 2020
55 Min.Ab 12
Halluzinogener Honig, Vodka mit ein bisschen Mate: Diese Late Night Berlin Folge ist mal wieder berauschend gut! Außerdem bekommt Schmitti von Klaas und Jakob endlich eine (weitere) Echse geschenkt, über die er sich sicherlich ganz doll freut, auch wenn er es nicht so gut zeigen kann.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick