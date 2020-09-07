Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wow, was für ein Sommer! Wo fängt man da an? Klaas hat natürlich allerlei Themen im Gepäck, aber es wäre nicht Late Night Berlin, wenn es zu den vielen Problemen aktuell nicht auch konstruktive Lösungsansätze gäbe. So überrascht Klaas uns direkt in der ersten Show mit einem genialen Sicherheitskonzept für zukünftige Demonstrationen aller Art, unser guter Freund Joko Winterscheidt kommt überraschend vorbei, und auf der Bühne steht der einzig wahre Bratan Capital Bra mit Clueso und KC Rebell!

