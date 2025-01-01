Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die LIVE Show vom 16. November 2020

ProSiebenStaffel 2020Folge 24
Folge 24: Die LIVE Show vom 16. November 2020

55 Min.Ab 12

Nach einem nervenaufreibenden Halbfinale bei "The Masked Singer" ging es direkt LIVE bei Late Night Berlin weiter. Gemeinsam mit Sylvie Meis, Wigald Boning, Veronica Ferres und Jochen Schropp diskutiert Klaas eifrig über die verbliebenen Kostüme. Außerdem wurde den wohligen Klängen von Gentleman gelauscht, und wem das noch nicht ausgelassen genug war, den nahmen Klaas, Bernhard Brink und Patrick Lindner mit in die wilde Welt des Schlagers.

ProSieben
