Legacies
Folge 12: Kai Parker hat uns verarscht
41 Min.Ab 16
Alaric, Lizzie und Josie sitzen immer noch in der Gefängniswelt fest. Als sie dort auf Sebastian treffen, ist Alaric seinen beiden Töchtern eine Erklärung schuldig. Während Josie fieberhaft nach einem Weg aus dem gefährlichen Paralleluniversum sucht, verbringt Lizzie lieber ein paar unbeschwerte Stunden mit Sebastian. Und Alaric wird einmal mehr von der Vergangenheit eingeholt.
