Ohne deine Hilfe, hätte ich es nicht geschafftJetzt kostenlos streamen
Legacies
Folge 9: Ohne deine Hilfe, hätte ich es nicht geschafft
41 Min.Ab 16
Hope will in Mystic Falls bleiben und versucht, sich in ihrem alten Leben zurechtzufinden. Doch das ist gar nicht so einfach. Derweil möchte Sebastian an der Salvatore School aufgenommen werden. Alaric, der seinen Posten als Schulleiter zurückerobert hat, steht dem Neuzugang misstrauisch gegenüber. Er bittet Landon, Informationen über den Vampir einzuholen und die Eignungstests mit ihm durchzuführen. Wenig später macht Alaric allerdings selbst eine erschreckende Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick