Legacies
Folge 1: Zwischen Dunkelheit und Hoffnung
41 Min.Ab 12
Für Landon sind die bevorstehenden Sommerferien kein Grund zur Freude: Er ist allein und verwendet daher all seine Energie darauf, Rafael von dessen Wolfsgestalt zu befreien. Das erweist sich allerdings als schwierig, denn Rafael verschwindet plötzlich. Unterstützung erhält Landon von Josie, die sich von ihrem Vater verraten fühlt und ebenfalls Ablenkung braucht.
