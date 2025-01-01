Legacies
Folge 8: Stille Nacht, Grausame Nacht
41 Min.Ab 16
Hope setzt alles daran, Clarke endgültig loszuwerden. Doch dann hat sie plötzlich Skrupel. In der Zwischenzeit verwandelt ein neues Monster Mystic Falls mitten im Herbst in eine weihnachtliche Winterlandschaft und versetzt Schüler und Lehrer der Salvatore School in einen fragwürdigen Zustand. Während Hope der Sache nachgeht, schickt sie Lizzie auf eine andere wichtige Mission: Sie soll Landon und Rafael finden, die die Stadt in einer Nacht- und Nebelaktion verlassen haben.
