Legacies
Folge 5: Game Over
41 Min.Ab 12
Lizzies Kontakt mit schwarzer Magie bleibt nicht folgenlos und ruft ungeahnte Erinnerungen hervor. Und der nächste Feind aus Malivore lässt nicht lange auf sich warten. Während ein neues Monster Lizzie und Hope mit einem perfiden Spiel in Atem hält, versucht MG, das Rätsel um Lizzies unsichtbaren Freund zu lösen. Dafür benötigt er allerdings Kalebs Hilfe. Landon und Josie sind unterdessen kurz davor, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu wagen.
