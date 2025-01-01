Legacies
Folge 11: Amors Pfeile
40 Min.Ab 16
Hope stellt Alyssa zur Rede, die Alaric, Josie und Lizzie mit einem Zauber in die Gefängniswelt verbannt hat. Um ihrer Erzfeindin wichtige Informationen zu entlocken und ihre Freunde zu befreien, braucht sie jedoch MGs Hilfe. Das plötzliche Erscheinen von Amor gibt Hope zusätzlich Rätsel auf. Kurzerhand gibt sie ihren neuen Gast in Landons Obhut. Dieser versucht derweil krampfhaft, seine Freundin zu beeindrucken. Dafür muss er sich allerdings etwas einfallen lassen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick