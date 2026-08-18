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120 Ironmans in 120 Tagen

Talk? Now!Staffel 1Folge 28vom 18.08.2026
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Folge 28: 120 Ironmans in 120 Tagen

71 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6

Er schwimmt, fährt und läuft dort, wo andere längst aufgeben würden: Jonas Deichmann ist Extremsportler, Abenteurer, Weltrekordhalter – und der erste Mensch, der einen Triathlon um die ganze Welt absolviert hat. Im Gespräch mit Alex erzählt er von 120 Triathlons in 120 Tagen, eisigen Nächten in der Wüste, Begegnungen mit bewaffneten Polizisten in Mexiko – und Momenten völliger Einsamkeit, die er als Freiheit empfindet. Jonas spricht über mentale Stärke, radikale Akzeptanz, Disziplin und die Kunst, sich selbst immer wieder neu zu fordern. Eine Folge über Motivation, Fokus und das Gefühl, wirklich zu leben. Über den Gast: Jonas Deichmann (geb. 1987 in Stuttgart) ist Extremsportler, Speaker und Autor. Bekannt wurde er durch seine spektakulären Weltrekorde – u. a. als erster Mensch, der die Welt im Triathlon umrundete. Mit Projekten wie „Triathlon 120/120“ oder seiner Durchquerung Eurasiens mit dem Fahrrad inspiriert er Menschen weltweit, ihre eigenen Grenzen zu verschieben. In Mexiko wurde er als „deutscher Forrest Gump“ gefeiert, tausende begleiteten ihn beim Laufen durchs Land. Heute hält Jonas Vorträge, schreibt Bücher und lebt, was er predigt: Mut, Ausdauer und radikale Freiheit.

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