Vom Mädchen aus Karlsruhe zur Löwin!Jetzt kostenlos streamen
Lemondreams
Folge 30: Vom Mädchen aus Karlsruhe zur Löwin!
Sie ist Unternehmerin, Investorin, Autorin, Podcasterin – und vor allem eine Frau, die ihren eigenen Weg gegangen ist. In dieser Folge von LEMONDREAMS nimmt uns Tijen Onaran mit zurück zu ihren Wurzeln nach Karlsruhe, dem Ort, an dem alles begann: Kindheit, Familie, erste Prägungen – und das Fundament für das, was später kommen sollte. Sie erzählt von frühen Erfahrungen mit Verantwortung, von Eltern, die ihr Durchsetzungsvermögen, Gelassenheit und Unabhängigkeit vorlebten, und davon, wie sich Urvertrauen nicht als Selbstverständlichkeit, sondern als lebenslanger Prozess entwickelt. Zwischen sehr persönlichen Anekdoten, ehrlichen Einblicken in ihr Unternehmerinnen-Dasein und klaren Werten rund um Vertrauen, Beziehungen und Sinn, entsteht ein Gespräch, das inspiriert, erdet und lange nachwirkt. Eine Folge für alle, die ihren eigenen Weg suchen – und den Mut brauchen, ihn auch zu gehen. Über den Gast: Tijen Onaran ist eine deutsche Unternehmerin, Autorin und Investorin, die sich als eine der einflussreichsten Stimmen für Diversität, Sichtbarkeit und Female Empowerment in der digitalen und wirtschaftlichen Welt etabliert hat. Sie wurde 1985 in Karlsruhe geboren und gründete unter anderem Global Digital Women, ein Netzwerk und Beratungsunternehmen, das Frauen in der digitalen Branche vernetzt und stärkt. Onaran ist Bestseller-Autorin mehrerer Bücher über Networking, Sichtbarkeit und persönliche Marke und war 2023/2024 als Investorin in der TV-Show "Die Höhle der Löwen" zu sehen. Ihr Engagement und ihre Sichtbarkeit in Wirtschaft und Medien machen sie zu einer prägenden Persönlichkeit der deutschen Gründerszene.
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