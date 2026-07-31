17 Sekunden tot – und dann?Jetzt kostenlos streamen
Lemondreams
Folge 39: 17 Sekunden tot – und dann?
Mit sieben Geschwistern auf einem oberschwäbischen Bauernhof aufgewachsen, mit 19 in Thailand knapp dem Tod entkommen, mit Mitte 40 einen Gehirntumor überlebt – und dazwischen zu einem der markantesten Tatort-Gesichter Deutschlands geworden. Bernd Gnann hat mehr erlebt als die meisten in drei Leben. Und er erzählt es mit einer Leichtigkeit, die ansteckt. Im Gespräch mit Alex nimmt uns Bernd mit auf seine ganze Reise: von der Kindheit im 400-Seelen-Dorf Reichenbach, wo acht Kinder sich gegenseitig erzogen, über den Deutschlehrer, der sein Schauspiel-Talent entdeckte, bis auf die großen Bühnen in Stuttgart, Essen und München. Er erzählt vom Tag, an dem ein Schwerverbrecher ihn in einem Bangkoker Hotel mit einer Machete überfiel – und wie er 17 Sekunden lang klinisch tot war. Und von dem irren Zufall, dem er sein Leben verdankt: einer Kaffeeallergie, die einen versteckten Gehirntumor ans Licht brachte. Eine Folge über den Tod und die Lust am Leben, über Bodenständigkeit als Markenzeichen, über Mut, Neid und Unternehmertum – und über Bernds Motto, das nach all dem nur eines sein kann: „Lebe wild und gefährlich. Geh raus aus dem Haus – nimm alles mit, was geht." Plus: sein Kammertheater als Ort der Heilung, die Grimme-prämierte Serie „Tschappel", der eigene Tragschrauber und die legendäre Geschichte von „Radar Walter". Über den Gast: Bernd Gnann (*1973 in Aulendorf) ist Schauspieler, Kabarettist und Theaterintendant. Aufgewachsen mit sieben Geschwistern in einer Landwirtsfamilie in Reichenbach bei Bad Schussenried, entdeckte er sein Talent im Schultheater des Gymnasiums St. Johann Blönried. 1992 begann er sein Schauspielstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater in Stuttgart und wurde mit 22 festes Ensemblemitglied des Staatstheaters Stuttgart, dem er über ein Jahrzehnt angehörte. Seit 1997 ist Bernd regelmäßig in TV-Produktionen zu sehen – von Polizeiruf 110 über Der Alte bis zu über 25 Tatort-Folgen, in denen er vor allem als Gegenspieler der Stuttgarter Kommissare (u.a. Richy Müller) brillierte. Seit September 2009 leitet er als Intendant das Karlsruher Kammertheater, seit 2014 ist er zudem Geschäftsführer des Regionalsenders Baden-TV. Bekannt ist er auch für seinen Heinz-Erhardt-Soloabend „Die Made" und zuletzt für seine Rolle in der oberschwäbischen ZDFneo-Kultserie „Tschappel", die 2026 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Bernd lebt mit seiner Familie und fünf Kindern in der Region Karlsruhe. Folge Bernd auf: Instagram (@berndgnann) Webseite: berndgnann.de Kammertheater Karlsruhe In dieser Folge sprechen Alex & Bernd über: - Die Kindheit auf dem Bauernhof mit sieben Geschwistern - Den Tod des Vaters und seinen offenen Umgang mit dem Sterben - Thailand 1992: den Überfall, der ihn 17 Sekunden das Leben kostete - Den Gehirntumor – und die Kaffeemaschine, die sein Leben rettete - Wie ein Deutschlehrer sein Schauspiel-Talent entdeckte - Den Weg vom Acker über die Schauspielschule auf die großen Bühnen - Sein eigenes Kammertheater in Karlsruhe - Neid, Bürokratie und warum er Unternehmer für Helden hält - Was er mit dem Tatort verbindet & die Grimme-Serie „Tschappel" - Seinen Tragschrauber und „Gnann Airlines" - Die legendäre Geschichte von „Radar Walter" - Seine Botschaft: „Lebe wild und gefährlich" Folge "lemondreams" auf Instagram TikTok LinkedIn YouTube Facebook und verpasse keine Folge mehr.
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