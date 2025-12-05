Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 120vom 05.12.2025
Team Lenßens Unterstützung ist gefragt: Lehrerin May Tran fühlt sich seit Wochen verfolgt und macht eine verstörende Entdeckung: Heimlich von ihr aufgenommene Fotos wurden im Internet veröffentlicht. Ihre Zukunft als Beamtin steht auf dem Spiel, da Schulleiterin Regina Haas ein Abmahnverfahren eingeleitet hat. Während Ex-Freund Udo Böhm das Stalking bestreitet, führen neue Hinweise in eine andere Richtung. Kann Team Lenßen den wahren Täter stoppen?

