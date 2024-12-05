Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 4vom 05.12.2024
Folge 4: Das Leben ist kein Kindergarten

23 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12

Ingo Lenßen wird von der hilflosen Erzieherin Barbara König aufgesucht. Aufgrund von mysteriösen Vorfällen am Arbeitsplatz hat Barbara eine Abmahnung erhalten - und das nach 40 Jahren tadelloser Arbeit. Ihr Verdacht fällt auf die neue Chefin Nicole Behrens, denn vor ihrer Ankunft gab es nie Probleme. Ist das alles nur Zufall? Und was wäre das Motiv der jungen Chefin? Team Lenßen kämpft um den Arbeitsplatz der leidenschaftlichen Kindergärtnerin.

