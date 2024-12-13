Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Leichte Beute

SAT.1Staffel 1Folge 18vom 13.12.2024
Leichte Beute

Leichte BeuteJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 18: Leichte Beute

23 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12

Ingo Lenßen wird Zeuge eines heftigen Streits zwischen Barbara Schlüter und Sonja Freese, der Pflegerin ihres Vaters Klaus. Barbara erhebt schwere Vorwürfe: Sie verdächtigt Sonja, ihren Vater manipuliert zu haben, damit dieser ihr eine Generalvollmacht ausstellt - und die eigene Tochter enterbt. Damit hat die Pflegerin nun Zugriff auf Klaus' Finanzen. Kann Team Lenßen herausfinden, ob die Vorwürfe der Tochter gerechtfertigt sind, oder steckt etwas anderes dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen