Lenßen hilft
Folge 18: Leichte Beute
23 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12
Ingo Lenßen wird Zeuge eines heftigen Streits zwischen Barbara Schlüter und Sonja Freese, der Pflegerin ihres Vaters Klaus. Barbara erhebt schwere Vorwürfe: Sie verdächtigt Sonja, ihren Vater manipuliert zu haben, damit dieser ihr eine Generalvollmacht ausstellt - und die eigene Tochter enterbt. Damit hat die Pflegerin nun Zugriff auf Klaus' Finanzen. Kann Team Lenßen herausfinden, ob die Vorwürfe der Tochter gerechtfertigt sind, oder steckt etwas anderes dahinter?
