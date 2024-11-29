Lenßen hilft
Folge 19: Gläserne Kindheit
23 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12
Nadine Kehde ist alarmiert: Ihre neue Stiefmutter Steffi postet ständig Familienfotos im Internet, insbesondere von Nadines Geschwistern Linja und Mio. Nadine weiß, welche Gefahren im Netz lauern können, und macht sich große Sorgen um die Sicherheit ihrer Geschwister. Doch solange die Erziehungsberechtigten zustimmen, sind Team Lenßen die Hände gebunden. Bis sie eine schockierende Entdeckung machen, die Nadines Ängste zu bestätigen scheint.
